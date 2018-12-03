В Брагинском районе во время пьяной ссоры мужчина зарезал пенсионера

В минувшие выходные в деревне Новая Иолча вечерние посиделки за распитием спиртного обернулись трагедией.

В МВД сообщили, что около десяти часов вечера между собутыльниками вспыхнул конфликт. 36-летнему мужчине не удалось сдержать гнев и он, схватившись за нож, зарезал 61-летнего пенсионера.

Известно, что подозреваемый ранее уже был судим. Теперь ему вновь придется предстать перед судом. Он задержан.