В Брагинском районе во время пьяной ссоры мужчина зарезал пенсионера

  • 03 декабря 2018, 09:53
  • 1092
  • 0


В минувшие выходные в деревне Новая Иолча вечерние посиделки за распитием спиртного обернулись трагедией.

В МВД сообщили, что около десяти часов вечера между собутыльниками вспыхнул конфликт. 36-летнему мужчине не удалось сдержать гнев и он, схватившись за нож, зарезал 61-летнего пенсионера.

Известно, что подозреваемый ранее уже был судим. Теперь ему вновь придется предстать перед судом. Он задержан.




gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Брагин (176)

Метки: Криминал (11035), Область (6262)

Комментарии правила




Загрузка...

Самое обсуждаемое



Новости партнеров

Загрузка...

Новое в блогах


Самое читаемое



Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров