В Брагинском районе нашли нарушения охраны исторического наследия. Братская могила времен войны оказалась заброшенной

В частности, фактически забытым оказалось воинское захоронение в деревне Гдень Комаринского сельсовета — на братской могиле отсутствовали имена захороненных воинов, не установлен воинский знак.

Не утверждены до настоящего времени проекты зон охраны на 4 памятника археологии, разработанные ГПНИУ «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник» в 2014 году. Несмотря на установленные Кодексом о культуре требования вовсе не разработаны проекты зон охраны на 5 историко-культурных ценностей, в том числе памятники археологии «Городище древнего Брагина периода раннего средневековья» и «Парк с фрагментами стены замка Вишневецких» в деревне Тельман.

— Вопрос актуален, поскольку в предполагаемых зонах охраны этих объектов наследия возможны строительные работы. А они повлекли бы их повреждение и уничтожение,- замечают в Гомельской областной прокуратуре.

Недостатком является и то, что некоторые памятники удалены от населенных пунктов, размещены на землях лесного фонда и сельскохозяйственного назначения. При этом охранные обязательства на историко-культурные ценности заключены с сельскими исполкомами, а не с пользователями земель, на которых расположены объекты наследия.

В то же время прокуроры отмечают, что в целом в районе проделана значительная работа по сохранению и популяризации историко-культурных ценностей. Однако недостатки надо устранять. С этой целью надзорное ведомство внесло председателю Брагинского райисполкома представление, в котором определены сроки, в течение которых это должно быть сделано. Поставлен и вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.