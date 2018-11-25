Благоустройство Брагина к областным Дожинкам обошлось в миллионы долларов

  • 25 ноября 2018, 09:53
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24 ноября в Брагине прошли областные Дожинки. По сложившейся в Беларуси традиции населенный пункт, принимающий Дожинки получает финансирование на приведение в порядок инфраструктуры. Так случилось и в этот раз.

Деловой Гомель проанализировал данные электронной системы госзакупок, что позволило приблизительно определить сколько средств было потрачено на мероприятия по благоустройству.

Топ-10 объектов благоустройства в Брагинском районе в 2017 году

ОбъектСумма, BYN*
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт с элементами реконструкции районного Дома Культуры в г.п.Брагин» (1-й, 2-й этап).1 802 995
Закупка оборудования для комплектации объекта: «Капитальный ремонт с элементами реконструкции районного Дома культуры в г.п. Брагин» (1-й, 2-й этап) Корректировка
Закупка мебели для комплектации объекта: «Капитальный ремонт с элементами реконструкции районного Дома культуры в г.п.Брагин» Корректировка
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Модернизация с элементами реконструкции здания Брагинского районного исполнительного комитета» Корректировка1 138 414
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Модернизация с элементами реконструкции здания Брагинского районного исполнительного комитета». Корректировка
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт с элементами реконструкции городского стадиона г.п.Брагин»1 087 420
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт с элементами реконструкции городского стадиона г.п.Брагин»
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция бывшего здания ДОСААФ под спортивно-оздоровительный центр со строительством спортивного зала по ул.Челидзе в г.п.Брагин»985 451
Закупка спортивного оборудования и инвентаря для комплектации объекта: «Реконструкция бывшего здания ДОСААФ под спортивно-оздоровительный центр со строительством спортивного зала по ул.Челидзе в г.п.Брагин»
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Модернизация с элементами реконструкции административного здания пл. Ленина,3 в г.п. Брагин»956 182
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Модернизация с элементами реконструкции административного здания пл.Ленина, 3 в г.п.Брагин»
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт здания с элементами реконструкции под детскую школу искусств по ул.Советской, 19 в г.п.Брагин»813 762
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт городского Дома культуры в г.п.Комарин Брагинского района» (1-й, 2-й, 3-й этап)550 000
Выбор подрядной организации для строительства «под ключ» по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения (станция обезжелезивания) в г.п. Брагин»447 000
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Модернизация фасада и кровли здания пожарной аварийно-спасательной части №1 в г.п.Брагин»431 025
Строительно-монтажные работы по объекту: «Установка автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в главном корпусе Брагинской ЦРБ»296 000

* Суммы представлены согласно начальной цены тендерного предложения

Всего на 10 объектов благоустройства было потрачено 8 508 249 BYN. Отметим, что в данный перечень объектов не вошли реконструкция парка, центральной площади Брагина и создание аллеи в честь земляков, состоящую из 13 стел, на которых нанесены имена уроженцев района, прославивших малую родину в военное и мирное время.




Деловой Гомель
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