Благоустройство Брагина к областным Дожинкам обошлось в миллионы долларов

24 ноября в Брагине прошли областные Дожинки. По сложившейся в Беларуси традиции населенный пункт, принимающий Дожинки получает финансирование на приведение в порядок инфраструктуры. Так случилось и в этот раз.

Деловой Гомель проанализировал данные электронной системы госзакупок, что позволило приблизительно определить сколько средств было потрачено на мероприятия по благоустройству.

Топ-10 объектов благоустройства в Брагинском районе в 2017 году

* Суммы представлены согласно начальной цены тендерного предложения

Всего на 10 объектов благоустройства было потрачено 8 508 249 BYN. Отметим, что в данный перечень объектов не вошли реконструкция парка, центральной площади Брагина и создание аллеи в честь земляков, состоящую из 13 стел, на которых нанесены имена уроженцев района, прославивших малую родину в военное и мирное время.