На территории пострадавшей от аварии на ЧАЭС построят дорогую молочно-товарную ферму

В Гомельской области самым крупным тендером с начала текущего года стало строительство молочно-товарной фермы в ОАО «Брагинка» Брагинского района. В тендере победил ОАО «Гомельский домостроительный комбинат» с ценой в 18 451 357 BYN. Выполнение строительно-монтажных работ было запланировано на период с 1 июня 2018 года по 20 апреля 2019 года.

Строительство данного объекта примечательно не столько ценой, сколько его месторасположением. ОАО «Брагинка» расположено в деревне Шкураты Брагинского района.

Согласно данным радиационно-экологического мониторинга «Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» Минприроды Республики Беларусь деревня Шкураты с 11 января 2016 года относится к зоне проживания с периодическим радиационным контролем. На данной территории с плотность загрязнения почв цезием-137 может составлять от 1 до 5 Ки/км2, стронцием-90 — от 0,15 до 0,5 Ки/км2 либо плутонием-238, 239, 240 — от 0,01 до 0,02 Ки/км2.

До начала 2016 года согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь № 132 от 01.02.2010 деревня Шкураты относилась к зоне с правом на отселение. Плотность загрязнения почв цезием-137 составляла от 5 до 15 Ки/км2, стронцием-90 — от 0,5 до 2 Ки/км2 либо плутонием-238, 239, 240 — от 0,02 до 0,05 Ки/км2

Особо необходимо отметить тот факт, что согласно социально-радиационному паспорту Брагинского района, в деревне Шкураты выявлялись случаи превышения РДУ-99 по содержанию радионуклидов в молоке личных подсобных хозяйств. Тем не менее, все эти факты не стали препятствием для принятия решения о строительстве здесь молочно-товарной фермы.

Напомним, что весной нынешнего года КУП «Гомельское областное управление капитального строительства» проводило тендер по выбору генеральной проектной организации на разработку проектно-сметной документации и выполнение изыскательских работ по строительству молочно-товарной фермы в ОАО «Комаринский» Брагинского района.

Из информационного меморандума данной сельскохозяйственной организации также следует, что в ее пользовании находятся земельные участки, которые ранее относились к зонам с правом на отселение.