В Брагине обнаружили целый склад советского оружия времен Великой отечественной. На 255 стволов наткнулся экскаватор — фото
- 14 сентября 2018, 10:51
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