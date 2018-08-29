В Брагинском районе молодой сельчанин выращивал коноплю, а сушил в микроволновке и во дворе

В Старых Храковичах милиция задержала 21-летнего «наркобарона».





Внимание милиционеров привлекла дикорастущая конопля, которая вымахала на территории домовладения. При более тщательном осмотре служители правопорядка обнаружили измельченную коноплю. Частички наркосырья обнаружили в микроволновке, где молодой человек просушивал «травку». Недавно сорванные листья и побеги конопли сушились просто на улице под солнечными лучами, сообщает УВД.









В отношении парня возбудили уголовное дело по первой части 328 статьи УК РБ. Ему грозит наказание ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Кроме уголовной ответственности молодому человеку грозит и административная — за выращивание конопли. За такое огородничество придется заплатить штраф в размере до 20 базовых.



