Под Брагином построили самую крупную солнечную электростанцию

Компания velcom построила крупнейшую в Беларуси солнечную электростанцию размером с 60 футбольных полей и мощностью, которой хватит на включение всей вечерней подсветки Минска. Проект реализован неподалеку от Брагина, сообщили в пресс-службе velcom.

Объем инвестиций, вложенных в проект, составил 24 млн евро. Как сообщили в velcom, для них «это и долгосрочный проект на перспективном рынке, и вклад в сохранение экологии». Каждый час работы парка позволит Беларуси отказаться от 7 тыс. кубометров природного газа, утверждают в компании.

Солнечную электростанцию в Брагине построили досрочно. Проект реализовали на четыре месяца раньше, чем было предусмотрено инвестиционным договором. Торопились неслучайно, чтобы электростанция «застала» как можно больше солнечных летних дней. Этим летом состоялся пробный пуск солнечного парка, и электростанцию приняли в эксплуатацию.

Сообщается, что солнечный парк velcom стал крупнейшим в стране, причем как по размерам, так и по мощности. Электростанция занимает площадь свыше 41 гектара, а ее номинальная мощность достигает рекордных для белорусских гелиоустановок 18,48 МВт. Ни один другой объект, работающий в стране от солнца, не обладает такими характеристиками.

Парк состоит из 85 тыс. солнечных панелей, которые преобразуют солнечное излучение в электроэнергию постоянного тока. После этого она поступает в 617 инверторов с напряжением 0,4 кВ, которые преобразуют ее в переменный ток. С помощью 10 трансформаторных подстанций напряжение повышают до 20 кВ. В свою очередь, мощный трансформатор доводит его до 110 кВ — уровня, который необходим для передачи электроэнергии в единую сеть.

Чтобы связать между собой все панели и оборудование, в солнечном парке проложено более 730 км кабелей, что вкупе превышает расстояние от Минска до Москвы.

Компания velcom также построила высоковольтную линию электропередачи протяженностью 4,5 км с 22 опорами и трансформатором. Это позволило соединить солнечную электростанцию с подстанцией «Брагин».