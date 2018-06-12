В Брагинском районе в свободное от службы время работники МЧС и погранкомитета спасли мужчину на пожаре — фото

11 июня 2018 года в 23-43 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Механизаторов в деревне Чемерисы Брагинского района.

Водитель пожарной аварийно-спасательной части № 1 городского поселка Лоев Денис Мицуля был в это время в деревне в гостях. Возвращаясь домой, его остановила знакомая девушка и сообщила, что в одном из домов пожар. Прибежав к месту вместе с другом, старшим инспектором пограничной заставы «Комарин», спасатель увидел в окнах дома огонь.





Зайдя внутрь, в двух метрах от дверного проема они обнаружили без сознания хозяина помещения (предварительно — в состоянии алкогольного опьянения), вынесли его на свежий воздух, привели в чувство и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра мужчину госпитализировали в районную больницу с предварительным диагнозом «ожоги 2-3 степени (25% тела), отравление продуктами горения».





Когда через несколько минут к месту вызова прибыли подразделения МЧС, горела кровля дома. Пожар был ликвидирован. В результате огнем уничтожена кровля, имущество, повреждены стены.





Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.

Денис Мицуля — младший сержант внутренней службы, водитель пожарной аварийно-спасательной части № 1 городского поселка Лоев. Служит в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям чуть меньше года.