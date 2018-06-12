Рубелэко 04/06-24/06:
Весна-7 04/06 - 17/05:

В Брагинском районе в свободное от службы время работники МЧС и погранкомитета спасли мужчину на пожаре — фото

  • 12 июня 2018, 10:06
  • 645
  • 0


11 июня 2018 года в 23-43 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Механизаторов в деревне Чемерисы Брагинского района.

Водитель пожарной аварийно-спасательной части № 1 городского поселка Лоев Денис Мицуля был в это время в деревне в гостях. Возвращаясь домой, его остановила знакомая девушка и сообщила, что в одном из домов пожар. Прибежав к месту вместе с другом, старшим инспектором пограничной заставы «Комарин», спасатель увидел в окнах дома огонь.


Зайдя внутрь, в двух метрах от дверного проема они обнаружили без сознания хозяина помещения (предварительно — в состоянии алкогольного опьянения), вынесли его на свежий воздух, привели в чувство и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра мужчину госпитализировали в районную больницу с предварительным диагнозом «ожоги 2-3 степени (25% тела), отравление продуктами горения».


Когда через несколько минут к месту вызова прибыли подразделения МЧС, горела кровля дома. Пожар был ликвидирован. В результате огнем уничтожена кровля, имущество, повреждены стены.


Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.

Денис Мицуля — младший сержант внутренней службы, водитель пожарной аварийно-спасательной части № 1 городского поселка Лоев. Служит в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям чуть меньше года.


Гомельское ОУМЧС
Ирвинг группа 09/06 - 15/06:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Люди в материале: Денис Мицуля (1)

Места: Брагин (152)

Метки: Происшествия (12058), Область (5590)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 12/06 - 13/06:

Самое читаемое