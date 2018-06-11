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В Брагине неизвестный забросал местную церковь коктейлями Молотова

  • 11 июня 2018, 17:55
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Установить нападавшего на брагинскую церковь Святого Николая пока не удалось. Непонятными остаются и мотивы столь решительного и экстравагантного поступка.

Инцидент произошел ночью 9 июня. Надо, однако, сказать, что культовый объект выстоял — церковь не сгорела. Собственно говоря, она даже толком не загорелась. Немного выгорели и подкоптились стены вокруг окна, а так — все цело.

Согласно полученной «Сильными новостями» информации, неизвестный бросил в окно здания минимум одну бутылку с зажигательной смесью. Позже на месте преступления обнаружили осколки стекла, спичечный коробок и тряпки, которые, возможно, использовались в качестве фитиля.

Нападавшего уже ищут. Будет интересно узнать, чем он руководствовался.


gomel.today
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Места: Брагин (150)

Метки: Происшествия (12042)

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