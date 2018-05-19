Брагинский священник собирает старинные книги и их истории

Да и препятствием к вере не должны стать такие моменты, как неудобное автобусное сообщение или финансовые затраты.

Отец Ростислав увлекается коллекционированием старинных церковных книг. В собрании более сотни изданий. Ему наиболее интересны те, которые связаны с Брагином и исчезнувшими в советское время церквами. А ведь жизнь старинных книг можно сравнить с судьбами людей. По некоторым «биографиям» можно ставить фильмы. Есть книги, совершившие чуть ли не кругосветное путешествие. Это напечатанные за границей православные издания, у которых австро-венгерский, чехословацкий и даже китайский след. Например, брагинчанин, участник освобождения Маньчжурии, привез выдержки из «Добротолюбия», напечатанные в Харбине.

Есть в коллекции священнослужителя издания, которые перемещались во времени. В 1889 году по случаю 50-летия воссоединения западнорусских униатов с православной церковью была издана книга проповедей. Интересно то, что ее раздавали в Селецком приходе, где служит отец Ростислав, — он был последним забран под унию и последним вышел из-под нее.





А вот богослужебный «Новый Завет» начала прошлого века. После закрытия в сталинские времена одной брагинской церкви книгу чудом спас руководитель церковного хора — перед закрытием храма успел забрать библиотеку домой. Но еще одна беда постучалась в двери — фашисты стали угонять сельчан в Германию, однако участнику этой истории удалось скрыться в лесу, с собой он прихватил «Новый Завет». Остальная духовная литература сгорела вместе с домом.

«Минея месячная» вышла в свет еще при короле Августе ІІІ. Долгое время служила в храме Святителя Николая Чудотворца в деревне Белая Сорока Наровлянского района. Это место называли полесским Иерусалимом: расположенный в глуши храм в дни праздников посещали тысячи человек. Сама же трехпрестольная церковь отличалась невиданным богатейшим убранством. В книге есть пометка, что позже она оказалась в Киевской губернии, в ныне затопленном водохранилищем селе. А передал отцу Ростиславу «Минею» священник из Чернобыля.





Некоторые книги были спасены от участи быть сожженными в печи. «Жития святых» сохранили лишь треть весомого фолианта — две сотни страниц. Та же участь могла постичь издание 1830 года из храма Георгия Победоносца в Тульговичах Хойникского района.

В коллекции отца Ростислава есть еще одна дорогая его сердцу реликвия — венчальная икона, освятившая и его семью. 16 мая 1896 года образ скрепил перед Богом союз брагинчан Кирилла и Параскевии Кулинич. А передала икону священнику домработница их дочери, ставшая, к слову, заслуженной учительницей БССР. История иконы была изложена на бумажке, приколотой к свадебному цветку жениха.