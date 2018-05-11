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Видеофакт: в Брагинском районе спасатели из ямы доставали легковой автомобиль

  • 11 мая 2018, 13:28
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Вечером 10 мая в деревне Верхние Жары легковой автомобиль застрял в дорожной яме.

На месте происшествия спасатели обнаружили «Мерседес» 1999-го года выпуска, который застрял в яме размером 6 на 12 метров. Речная вода заполнила углубление на 0,7 метра. Сотрудники МЧС извлекли автомобиль. Водитель и пассажир в медпомощи не нуждались, сообщает Гомельское ОУМЧС.





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