Видеофакт: в Брагинском районе спасатели из ямы доставали легковой автомобиль
- 11 мая 2018, 13:28
- 345
- 0
«Долго советовались?» 11-летняя девочка заболела в санатории Петриковского района — и умерла в больнице
На набережной ребенок упал с перила в воду, его достали и передали реанимационной бригаде
Семиклассника, упавшего с парапета в Сож, госпитализировали с диагнозом «клиническая смерть». Врачи борются за его жизнь
Афиша праздничных мероприятий, посвященных 73-ой годовщине Великой Победы
7 крупных белорусских руководителей, которые покончили с собой
«Не знаешь, как закончится твой день». Дальнобойщик из Мозыря рассказал о минусах профессии и поделился впечатлениями о европейском сервисе
Уроженка Гомеля, которая пропала на прошлой неделе в Турции, нашлась
Самое обсуждаемое
Выполнили обещание. В Гомеле откроются сразу две белорусскоязычные группы в детских садах
Кому верить? Матери осужденных за наркотики VS государственные журналисты
Фотофакт: в Ченках вырубают столетние сосны
На набережной ребенок упал с перила в воду, его достали и передали реанимационной бригаде
«Долго советовались?» 11-летняя девочка заболела в санатории Петриковского района — и умерла в больнице
«Миловидна и обаятельна». Уроженка Гомеля стала чемпионкой Европы по бодифитнесу
Семиклассника, упавшего с парапета в Сож, госпитализировали с диагнозом «клиническая смерть». Врачи борются за его жизнь