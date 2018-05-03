2 мая в Гомельской области был побит общебелорусский температурный рекорд за все время наблюдений

  • 03 мая 2018, 09:31
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2 мая 2018 года в Беларуси обновлен температурный рекорд дня за все время метеонаблюдений. В среду в Брагине (Гомельская область) воздух прогрелся до 30,5 градусов.

Прежний рекорд дня держался более 40 лет и составлял 28,9 градуса (зафиксирован 2 мая 1977 года в Гродно).

Также 2 мая побиты рекорды в ряде городов: в Гомеле — 30,4 (было 27,6 в 1977 году), Могилеве — 28,2 (27,6 в 1977 году).

Температурные рекорды устанавливаются в Беларуси третьи сутки подряд.

30 апреля они были зафиксированы в Минске и Гомеле, 1 мая — в Минске, Витебске и Могилеве, передает БелаПАН.


Naviny.by
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