2 мая в Гомельской области был побит общебелорусский температурный рекорд за все время наблюдений

2 мая 2018 года в Беларуси обновлен температурный рекорд дня за все время метеонаблюдений. В среду в Брагине (Гомельская область) воздух прогрелся до 30,5 градусов.

Прежний рекорд дня держался более 40 лет и составлял 28,9 градуса (зафиксирован 2 мая 1977 года в Гродно).

Также 2 мая побиты рекорды в ряде городов: в Гомеле — 30,4 (было 27,6 в 1977 году), Могилеве — 28,2 (27,6 в 1977 году).

Температурные рекорды устанавливаются в Беларуси третьи сутки подряд.

30 апреля они были зафиксированы в Минске и Гомеле, 1 мая — в Минске, Витебске и Могилеве, передает БелаПАН.