«Перекроем дороги». В Брагинском районе жители возмущены отменой электрички до Чернигова

От Комарина в Брагинском районе до Гомеля — 160 км, до Чернигова — всего 60. Потому-то жители поселка и предпочитают за покупками ездить в Украину. Раньше они ездили на электричке от станции Иолчи до Чернигова, но тут пришла плохая весть — поезд собираются отменить.

Сперва электричка ходила по выходным, но недавно одну отменили, осталась только суббота. По словам жителей Комарина, никто не знает в чем причина, однако молчать они не намерены. Несколько лет назад была предпринята попытка отменить поезд, но люди так просто не отступили: они затянули на переезд бетонную плиту и перекрыли дорогу. Подействовало — электричку вернули. На этот раз они намерены действовать тем же методом: перекроют автомобильные и железнодорожные пути баррикадами.

«Если Украина отменяет, то пусть бы Беларусь пустила свою электричку», — предлагают жители поселка. Но выяснилось, что все не так просто. Те самые 20 километров железной дороги, где находится «комаринский выступ», сдают в аренду украинцам, а БелЖД на этот участок не имеет ни входов, ни выходов.

Последняя станция на украинской территории по этой линии от Чернигова — Неданчичи. А сразу за ней, через границу, находится белорусская станция Иолча. Дальше по этой ветке — радиационный заповедник и снова граница Украины, затем ЧАЭС, пишет газета «Комсомольская правда».

Также в БЖД рассказали подробности договора: остановка электрички раз в неделю на станции Иолча обходится Беларуси примерно в 7 тысяч евро. С 1 марта цены возросли, однако Беларусь откорректировала договор и направила его для рассмотрения украинской стороне. Ответа пока нет.