«Помогите, я могу оказаться с четырьмя детьми на улице» — именно с такими словами в редакцию «СБ» обратилась мать-одиночка из городского поселка Комарин Брагинского района Лариса Песковая.

Ее семья стоит на очереди как нуждающаяся не один год, однако новое жилье в Комарине не строят уже 9 лет, приходится скитаться по съемным квартирам. Этой зимой владелец «съемки» показал на выход (выселяет с милицией), альтернатива — коммерческая государственная квартира, но ее получить непросто. В судьбе многодетной семьи из приграничного городка, затерянного в полесских лесах, разбирался наш корреспондент.

— Вот наши рисунки, они все о своем доме, — показывает мне детскую настенную галерею в спальне жительница Лариса. Жизнь у нее не простая. Выпускница минского финансово-экономического колледжа вернулась на малую родину. Сегодня она мать-одиночка с 4 детьми. Старший 16-летний Игорь поступил в Буда-Кошелевский аграрный техникум. Семилетний Кирилл, четырехлетняя Аня и восьмимесячная Маруся живут вместе с Ларисой. Проблема жилья здесь актуальна уже 9 лет:

— С 2011 года я стою на очереди по улучшению жилищных условий. Поначалу жила с мамой, потом детей стало больше — начала искать варианты. Сельсовет ничего мне не предоставил, говорят, не строятся новые дома. Нашла съемный вариант. Хозяин был на заработках в России. Теперь вернулся и нас выселяет на улицу!





Квартирка, конечно, «убитая», но семья — приличная. Хорошие люди в тяжелой жизненной ситуации. Мой фотоаппарат с интересом рассматривает 8-месячная Маруся. Все расселись для коллективного снимка. На лице многодетной мамы натянутая улыбка, впору плакать о будущем.

— Вы обратились к местным властям за помощью? — уточняю я.

— Да, мне отвечали, что даже свободного коммерческого жилья нет в наличии. А куда мне уходить? На мороз с детьми? Хозяин съемной квартиры начал вызывать на нас милицию, написал жалобу в прокуратуру. Приехала комиссия из прокуратуры и специалисты из отдела образования. Сказали, что, если я не выселюсь, отключат свет, а без света — отберут детей. Я не стала молчать, говорю, что не ворую, не пью, детей воспитываю для страны нормальных, а вместо помощи — одни угрозы! После этого нашлась пустующая коммерческая квартира, но, чтобы ее арендовать, необходимо решение райисполкома. Сельсовет написал ходатайство, однако надо ждать 15 дней, а выселиться хозяин требует до конца этой недели. Что делать?





В Комаринском сельсовете быстрых решений не видят. Последний новый дом в городском поселке построили в 2009-м для молодых специалистов. Очередное строительство запланировано только на осень этого года. В 48-квартирной новостройке есть квадратные метры и для семьи Ларисы Песковой. Ситуацию поясняет председатель Комаринского сельского совета Виктор Свисловский:

— В очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий Песковая только 13-я, но она попала в этот новый дом. Как решить вопрос с нынешним выселением? С этим сложнее. По бумагам у нас более 200 квартир коммерческого жилья. Но подавляющее большинство — это неприватизированные метры, на которых люди живут с советских времен. У нас не столица — текучки нет. Могу сказать, что этим детям повезло, в феврале освободилась двухкомнатная квартира по улице Советской. Мы написали ходатайство в Брагинский райисполком о ее выделении нуждающимся, там сейчас решают.





Новые кабинеты и новые функционеры уже районного масштаба. Лица невеселые. Кто рад, когда на внутренние проблемы обращает внимание республиканская пресса?





Вопрос будет решен, дает обещание заместитель председателя Брагинского райисполкома Юрий Лукьяненко:

— Мы не можем прямо сейчас предоставить семье Ларисы Песковой в аренду эту жилплощадь. Она подала заявление, и по законодательству мы должны выждать определенный срок, разместив данные о свободной квартире на сайте райисполкома и в местной прессе. Только 5 марта будет принято решение райисполкома. До этого времени нуждающиеся, которые стоят по очереди на улучшение жилищных условий впереди Ларисы, могут также предъявлять права на данное жилье. Хочу отметить, что никто не хочет, чтобы дети оказались на улице. Поэтому, как можем, держим квартиру для этой семьи. Уже связались с хозяином жилья, которое они снимают, он пообещал райисполкому, что никого не выселит до 5 марта. На данный момент — это оптимальное решение.





Обещания озвучены через прессу! 5 марта — коммерческое жилье и своя квартира в будущем новом доме. При наличии 4 несовершеннолетних детей кредит полностью гасит государство.

Кстати, на Брагинщине в этом году начнут строить 4 многоквартирных дома: три в райцентре и один в Комарине. Мечты с детских рисунков станут реальностью.



