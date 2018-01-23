В Брагинском районе пенсионер при помощи палки спас рыбака, провалившегося под лед местного озера

Житель городского поселка Комарин Михаил Карпенко, сам — пенсионер и рыбак, отправился на местное озеро, что называется, разведать обстановку.

Дело было 11 января, а в те дни, напомним, особых морозов еще не наблюдалось и любителям рыбной ловли крайне не рекомендовали выходить на лед. Впрочем, судя по рассказу районной газеты «Маяк Палесся», освещающей этот случай, сам Михаил Федосеевич рыбачить в тот день не собирался.

Планы — планами, однако поднапрячься пенсионеру все же пришлось. Придя на озеро, он увидел еще одного рыбака, который проверял лед на прочность. Лед оказался прочным до определенного момента: услышав грохот, наш пенсионер не сразу сообразил, что же произошло, и лишь когда не увидел коллегу на поверхности, понял, что действовать надо решительно.

По классической схеме, при помощи палки, но лишь с третьего раза удалось Михаилу Карпенко выудить из полыньи коллегу. Который оказался его тезкой и земляком — также жителем Комарина 1951 года рождения.

В общем, спас Михаил Федосеевич рыбака из-подо льда, проводил и пошел домой. И о случившемся забыл.

А вспомнил лишь, когда поблагодарить его лично приехал начальник местного ОСВОД, о которого дошла молва о случившемся.

Скромность лишь красит героя.