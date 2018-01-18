Видеофакт: в Брагинском районе милиционеры с бревном и лопатой героически спасали застрявшего в полынье лося (еще и за ушко подергали)
18 января 2018, 10:26
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Поступок брагинских милиционеров, о котором поведали в Гомельском областном УВД, действительно вызывает уважение.
А дело было так. Передвигаясь на днях вдоль речки, притока Брагинки, патрульные сотрудники внутренних дел вдруг увидели посреди льда что-то темное. Подойдя поближе, поняли, что встретились с лосем, причем сохатый — в весьма плачевном положении. Судя по всему, переходил речку по тонкому льду, провалился, утонуть — не утонул, но во льдах застрял.
Оставить животное замерзать мужчины не смогли. Но и как его спасти было совершенно непонятно. Подъехать на машине и вытащить зверя было невозможно — слишком тонкий лед. Ползти к нему с шанцевым инструментом, тоже — рискованно.
Помогла, стало быть, оперативная смекалка. Прапорщик Сергей Горошко, командир отделения, страхуемый двумя подчиненными, вооружился, ни много, ни мало, бревном, и стал крошить лед. Замысел был в том, чтобы создать вокруг лося свободную зону, дабы он сам смог выбраться.
Дело, надо сказать, было не из легких: несколько раз милиционер сам едва не уходил под воду, промокли ноги, однако вскоре задуманное удалось реализовать и путь для лося был свободен. Тем не менее, снова возникли проблемы.
Зверь, потративший много сил на безуспешные попытки выбраться, так обессилел, что не мог самостоятельно двигаться. И тут стражи порядка сумели продемонстрировать, что белорусский мужик — не только сильный и храбрый, но и ласковый. Милиционер, чтобы подбодрить животное... подергал его за ушко :)
Лось, и вправду, встал и попытался идти, однако пока не смог. Впрочем, минут через десять таки оклемался и ушел в лес.
А добрые милиционеры с тех пор каждый день всматриваются в лесную чащу, в надежде увидеть спасенного ими лесного великана.
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