В Брагинском районе застрелили нападавшую на людей волчицу

В Брагинском районе застрелили волчицу, нападавшую на людей в городском поселке Комарин. Эту информацию корреспонденту БелТА подтвердил охотовед Брагинской районной организационной структуры республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов» (БООР) Роман Галезник.

На протяжении последних нескольких дней в Брагинском районе охотники пытались обезвредить опасное животное, однако принимаемые меры были безрезультатны. «Группа охотников БООР в ночь с 5 на 6 января во время объезда территории между Комарином и деревней Березки с помощью приборов ночного видения обнаружила крупного зверя, бежавшего в одиночку между лесом и полем. Пострадавшие от нападений люди описывали волка как очень большого для представителя своего вида, — рассказал Роман Галезник. — Хищник, которым оказалась волчица, был уничтожен».

Впоследствии одному из жителей Комарина, который подвергся нападению, был показан убитый зверь, и тот опознал его. С очень высокой степенью вероятности можно утверждать, что ликвидировано именно то опасное животное, которое искали, констатировал представитель БООР. Он также отметил, что волчица передана для утилизации.

Как сообщалось, в Комарине волк напал на двух мужчин 2 января. Один инцидент произошел на автостанции в центре горпоселка, где зверь укусил человека за руку и убежал. Записи с камер видеонаблюдения показали, что это был действительно волк. Второе нападение было зафиксировано на автозаправочной станции на окраине населенного пункта. Лесной зверь перевернул бак, а когда к торговой точке подъехал на велосипеде местный житель, набросился на него и также укусил за руку. Мужчина пытался отбиться от волка и в какой-то момент животное отбежало. Тогда сотрудница АЗС смогла впустить пострадавшего в помещение. Волк царапал дверь, но спустя время ушел в неизвестном направлении. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь и введена антирабическая вакцина.