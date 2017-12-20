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В Брагинском районе пограничники задержали сотрудника Чернобыльской АЭС, который шел с работы пешком через Беларусь

  • 20 декабря 2017, 13:13
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В минувшую пятницу, 15 декабря, в районе деревне Колыбань пограничники задержали подозрительного «туриста».

Оказалось, что 26-летний украинец возвращался с работы на Чернобыльской АЭС транзитом через Беларусь в украинский город Новгород-Северский. Но молодой человек опоздал на поезд, поэтому решил пойти незаконным путем — по участку «зеленой» границы, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.

В отношении украинца завели административное дело.


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