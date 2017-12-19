В Брагинском районе четверо друзей увели с фермы девять быков, закололи и «распорядились по своему усмотрению»

Брагинский детектив начался стандартно — с наводки. Докладчик одной из ферм района рассказал друзьям, что главный инженер хозяйства находится в больнице и учет скота никто не ведет.
Ну, а коль скоро кроме инженера учитывать быков и коров особо и некому, то почему бы не подзаработать на говядине? Именно так рассудили четверо сельских жителей, сообщает Bragin.by.
Реализуя свой план, местные любители стейков увели с фермы, не много и не мало, девять быков. Которых, уже вне территории хозяйства, закололи и «распорядились мясом по своему усмотрению». Каково было усмотрение каждого из cowboys, к сожалению, не сообщается.
Финал истории немного предсказуем. Все четверо были задержаны и водворены в ИВС. Впоследствии один был перенаправлен под домашний арест, а остальные пока на нарах.
В настоящее время проводится следствие. Как сообщается, выясняются все обстоятельства совершения преступления, а также его причины и условия. Надо полагать, будет выяснено и то, как каждый из подельников распорядился добычей и в чем состояло «свое усмотрение». Все же, больше чем по 2 быка на человека пришлось...
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