В Брагине в снегу застрял школьный автобус, на помощь пришли спасатели — видео

Сегодня утром в Брагине заснеженные дороги помешали детям вовремя приехать в школу. Школьный автобус застрял в снежном примете. На помощь прибыли спасатели.

В пресс-службе МЧС сообщили, что в автобусе было 23 человека, из них 20 детей в возрасте от 4 до 17 лет. Ребята спешили в школу в деревню Маложин.

С помощью спецоборудования спасатели вытащили автобус из снежного перемета и провели его до расчищенной дороги. Пострадавших нет.