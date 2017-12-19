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В Брагине в снегу застрял школьный автобус, на помощь пришли спасатели — видео

  • 19 декабря 2017, 12:35
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Сегодня утром в Брагине заснеженные дороги помешали детям вовремя приехать в школу. Школьный автобус застрял в снежном примете. На помощь прибыли спасатели.

В пресс-службе МЧС сообщили, что в автобусе было 23 человека, из них 20 детей в возрасте от 4 до 17 лет. Ребята спешили в школу в деревню Маложин.

С помощью спецоборудования спасатели вытащили автобус из снежного перемета и провели его до расчищенной дороги. Пострадавших нет.


gomel.today
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Места: Брагин (136)

Метки: Происшествия (11328), Область (4907)

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