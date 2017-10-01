В Брагинском районе пьяный мужчина поджёг дом соседей, предварительно облив его бензином

25 сентября 2017 года Брагинским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 218 УК (умышленные уничтожение либо повреждение имущества).

У одного из жителей Брагинского района возникли неприязненные отношения с соседями. Однажды ночью, будучи в состоянии алкогольного опьянения, прихватив бутылку с бензином, он отправился к соседям, облил стены их дома и поджёг.

К счастью, огонь вовремя заметили хозяева и затушили его. Подозреваемый задержан, по делу ведётся следствие. Точки в данном деле расставит суд.

За данные деяние законом предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком от двух до десяти лет.

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