В Брагинском районе пьяная женщина ударила ножом гражданского мужа за то, что тот не пошел на работу

Пара проживала вместе более 30 лет, вместе же работали животноводами на местном предприятии.

Сожители часто злоупотребляли спиртным. Не обошлось без алкоголя и в этот роковой вечер. Ссора вспыхнула во время «вечеринки» по поводу получения заработной платы. Женщина обвинила мужчину в прогуле работы и ударила в живот кухонным ножом.

Как пишет bragin.by, в отношении вспыльчивой дамы возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения».