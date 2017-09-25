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В Брагинском районе пьяная женщина ударила ножом гражданского мужа за то, что тот не пошел на работу

  • 25 сентября 2017, 16:09
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Пара проживала вместе более 30 лет, вместе же работали животноводами на местном предприятии.

Сожители часто злоупотребляли спиртным. Не обошлось без алкоголя и в этот роковой вечер. Ссора вспыхнула во время «вечеринки» по поводу получения заработной платы. Женщина обвинила мужчину в прогуле работы и ударила в живот кухонным ножом.

Как пишет bragin.by, в отношении вспыльчивой дамы возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения».


gomel.today

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