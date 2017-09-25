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В Брагине грузовик сбил 9-летнего мальчика, через полчаса ребенок умер

  • 25 сентября 2017, 09:36
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В минувшую пятницу в Брагине произошла смертельная авария.

Примерно в 18.55 на проезжую часть внезапно выскочил 9-летний мальчик, который хотел вернуться за потерянным ранее телефоном. Однако в этот самый момент ехал грузовик «МАЗ», который и сбил ребенка.

Спустя полчаса, в 19.25, мальчик умер в больнице, сообщает пресс-служба МВД.


gomel.today

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