В говядине Жлобинского и Кошелевского мясокомбината выявили опасные бактерии

Россельхознадзор опубликовал пресс-релиз, адресованный белорусской общественности. В нем, в частности, отмечается следующее:

В период с 1 января 2017 года по настоящее время Россельхознадзором при отборе проб продукции на границе с Республикой Беларусь обнаружено 5 случаев выявления Listeria monocytogenes в говядине и говяжьих субпродуктах, произведенных ОАО АФПК «Жлобинскй мясокомбинат», ООО «Мясокмбинат Кошелево», ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат», ЗПК «Полесье» Филиал Лунинецкого РАЙПО. При этом в 2016 году Россельхознадзором зафиксировано 28 случаев обнаружения Listeria monocytogenes в белорусской продукции. Выявление данной бактерии, опасной для человека и животных, свидетельствует о низком уровне контроля за производством и реализацией продукцией животного происхождения и несоблюдении ветеринарно-санитарных правил и норм по комплексу показателей при производстве, хранении и реализации поднадзорной продукции на территории стран ЕАЭС.

Сомнения в безопасности продукции, поставляемой с территории Республики Беларусь, подтверждаются также продолжающимися попытками ввоза в Россию украинского или европейского мясосырья. Так, отсутствие системы прослеживаемости в Республике Беларусь позволяет белорусским предприятиям, не имеющим условий для достаточной переработки, направлять в адрес российских получателей украинское или европейское мясосырье под видом продукции белорусских производителей. Об этом свидетельствуют выявления 19 нарушений в 2016 году при поставках мясосырья, выработанных белорусскими предприятиями, со следами срезов ветеринарных клейм, либо нечитаемых клейм, что само по себе говорит о перемаркировки товара в целях сокрытия ее происхождения. Аналогичное нарушение было выявлено в январе 2017 года при поставке из Белоруссии мясосырья производства Лельчицкое райпо ОСП «Производственный комбинат».



В результате Россельхознадзор ввел систему прослеживаемости белорусской животноводческой продукции от пункта пересечения границы РФ до места реализации в информационных системах «Аргус» и «Меркурий». Отныне решение о дальнейшем использовании белорусской животноводческой продукции необходимо будет принимать только после проверки наличия в автоматизированной системе «Аргус» информации о прохождении данной партии через границу.