Фотофакт: в Жлобине горит металлургический колледж

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  • 05 февраля 2017, 12:41
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Сегодня, 5 февраля, примерно в 10.45 произошел пожар в Жлобинском государственном металлургическом колледже.


Фото — Кирилл Дмитриев

Информация о происшествии появилась в сообществе «Типичный Жлобин».



Фото — Максим Бондар

Также жители Жлобина сообщают, что вчера был пожар на «Белорусском металлургическом заводе». На данный момент официальной информации о происшествии нет. Подробности выясняются.

Места: Жлобин (901)

Метки: Происшествия (10038), Область (3797)

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Yavid 30-01 05-02:

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