Житель Жлобина прятал в лесу огромный арсенал боеприпасов и взрывчатки

Мужчина был арестован за хулиганство. Впоследствии по месту его жительства и в тайнике в лесу была обнаружена взрывчатка и боеприпасы.

Как сообщает пресс-служба МВД, в тайнике в лесном массиве вблизи д. Коротковичи и дома у жителя Жлобина сотрудниками милиции обнаружены и изъяты 119 минометных и противотанковых мин, 39 артиллерийских снарядов, 108 гранат, 83 запала, 69 взрывателей, 20 кг тротила, 5 кг пороха и 2,6 тыс. патронов различного калибра.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».