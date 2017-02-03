Житель Жлобина прятал в лесу огромный арсенал боеприпасов и взрывчатки

Мужчина был арестован за хулиганство. Впоследствии по месту его жительства и в тайнике в лесу была обнаружена взрывчатка и боеприпасы.
Как сообщает пресс-служба МВД, в тайнике в лесном массиве вблизи д. Коротковичи и дома у жителя Жлобина сотрудниками милиции обнаружены и изъяты 119 минометных и противотанковых мин, 39 артиллерийских снарядов, 108 гранат, 83 запала, 69 взрывателей, 20 кг тротила, 5 кг пороха и 2,6 тыс. патронов различного калибра.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».
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