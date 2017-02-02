Сергей Михалок и группа BRUTTO в рамках тура выступят в Жлобине

После феерического гомельского концерта поклонники с нетерпением и надеждой ожидали новостей от группы. И вот, свершилось — BRUTTO едут в тур по городам Беларуси! Музыканты представят свою новую программу Double Hot 6 марта в Жлобине.

Первый концерт группы в Гомеле собрал поклонников со всей страны: 5000 зрителей приехали, чтобы увидеть первое выступление музыкантов на родной земле. До последнего белорусы не верили, что Сергей Михалок и Ко появятся на сцене, однако состоявшийся концерт доказал обратное: BRUTTO устроили мощное трехчасовое шоу, продемонстрировав отличную форму и новое звучание своих бронебойных хитов.

В программу Double Hot вошли лучшие треки BRUTTO из альбомов «Родны край» и Underdog, а также золотые хиты «Ляписов» за последние 10 лет. Группа прокатилась с Double Hot по городам Украины, Америки и Европы и, конечно, громко презентовала программу в Гомеле. Уже на родине к BRUTTO присоединилась знаменитая духовая секция «Ляписов», и, безусловно, звучание группы стало еще громче, сочнее и интереснее.

В сентябре проекту BRUTTO исполнилось 2 года. С первых дней музыканты громко и уверенно заявили о себе и не обманули ожиданий фанатов по всему миру. За эти 2 года BRUTTO выпустили 2 студийных альбома — Underdog и «Родны край», сняли 17 клипов, представили 2 lyric-video, проехали 2 больших тура по Украине в поддержку альбомов Underdog и «Родны край», каждый из которых прошел с аншлагом в 30 городах. За это время BRUTTO были хедлайнерами всех крупнейших фестивалей Украины (Z-Games, Фестиваль ZАХІД, «Файне Місто», «Бандерштат», «Схід-Рок», Respublica, PORTO FRANKO GOGOL FEST, Atlas Weekend и др.) и участниками фестивалей в Литве, Польше, Латвии, Молдове и Великобритании.

6 марта — Жлобин. Ледовый дворец. 19.00

Стоимость билетов: от 32 до 55 рублей, танцпол — 40 рублей.

Справки по телефонам: +375 29 650 11 33, 8 02334 5 00 50