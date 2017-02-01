«В магазин хожу, только когда сын стипендию получит». В Жлобине за борьбу с коррупцией женщину выселяют из дома

Жлобинский районный суд 31 января рассматривал иск КСУП «Красноберегское» за подписью директора Карена Мурадяна на выселение из служебного дома бывшего главного экономиста, а позже начальника животноводческого комплекса Нины Король.

Вместе с ней выселяют и сына Дмитрия — студента местного аграрного колледжа, который не прописан, но фактически живет в доме вместе с матерью.

«Выжили из хозяйства за принципиальную позицию»

В иске дирекции сельхозпредприятия указывается, что ответчица 30 августа 2016 года «прекратила трудовые отношения с нанимателем по статье 42 пункту 5 Трудового кодекса (прогул)».

Дирекция мотивирует необходимость выселения так: служебное жилье выделялось Нине Король, когда она приехала в совхоз работать главным экономистом. Теперь Король в хозяйстве не работает. К тому же дирекции нужно жилье, чтобы наделять тех, кто нуждается, «с целью сохранения кадров на селе».

«Сначала за мою принципиальную позицию, — рассказала Нина Король "Радыё Свабода", — меня выжили из хозяйства. Обвиняли то в краже комбикорма, то в прогуле, а теперь и крыши над головой лишают. Выселяют же без предоставления другого помещения. Я мешала красть, приукрашивать ситуацию в хозяйстве. Это обычная расправа».

Жилье коммерческого использования

В суд представитель КСУП «Красноберегское», юрисконсульт Елена Медведева предоставила информацию, что жилой совхозный фонд полностью принадлежит Жлобинскому райисполкому и переведен в ряд «служебных жилых помещений коммерческого использования». По сути, в арендное жилье. Ранее служебное жилье можно было приватизировать, а после выхода указа № 563 — нет. Можно разве продолжить его аренду при определенных обстоятельствах, даже если наниматель и не работает в организации.

Судья Инна Шершнева, которая рассматривает иск дирекции к бывшему совхозному специалисту, поинтересовалась, перезаключала ли Нина Король договор найма жилья с сельхозпредприятиям?

«Мне никто не предлагал нового соглашения, — говорит ответчица. — У меня была задолженность в коммунальных платежах — нечем было платить, но сейчас я рассчиталась. Старший сын и дочь помогли. И почему только меня выселяют? Директор имеет жилье и в Жлобине, и в Красном Береге дом на себя записал, где мать свою поселил».

После инсульта — в полеводческую бригаду

Судья также интересовалась, обращалась ли Король к директору насчет работы в хозяйстве — тогда бы вообще исчезла вопрос с выселением.

«Раньше я обращалась к директору Мурадяну — он сказал, что может направить меня только в полеводческую бригаду. Это тяжелая физическая работа. А я уже перенесла два инсульта. Будет то, что и с моим мужем — умру на работе, как он», — пояснила Король.

«Заявление писали?» — уточнила судья.

«Заявление не писала, только устно».

Юрисконсульт Елена Медведева отметила, что Нина Король обратилась с заявлением на трудоустройство в сельский совет, проигнорировав директора хозяйства, хотя обе организации находятся в одном здании. И на прием к главе КСУП она не пришла.





Поскольку полным собственником жилья в Красном Береге является Жлобинский райисполком, а местный КСУП ведет только хозяйственную деятельность, суд признал целесообразным привлечь к рассмотрению повестки на выселение Нины Король представителя исполкома. Рассмотрение дела будет продолжено на следующей неделе.

«В магазин ходим, только когда сын стипендию получит»

Нина Король не скрывает, что предвзятое отношение к ней со стороны руководства КСУП и некоторых специалистов началось с того, что она отказывалась заниматься приписками прироста скота и не начисляла незаслуженного повышенного заработка родственникам конторских сотрудников. Бывало, что писала письма в различные инстанции о беспорядках в сельском хозяйстве, указывая, что на должности назначают случайных людей, без соответствующего образования, зачастую алчных к общественному имуществу.

Наконец руководство сельхозпредприятия «повесило» на саму Король недостаток трех тонн комбикорма, требуя через суд взыскать с нее почти тысячу рублей. Не удалось.

Получилось другое. В прошлом году в августе Нину Король уволили за прогул. Она объясняет, что на работе была утром и после обеда, хотя действительно оставляла животноводческий комплекс, так ездила в прокуратуру с жалобой — после больничного директор сельхозпредприятия не допускал ее на этот самый комплекс, мотивируя тем, что Нина «создает проблемы». Женщина оспаривала увольнение, однако районный суд не удовлетворил иск, выяснив, что отсутствовала она на работе свыше трех часов. Областной суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения. Теперь Король обратилась с надзорной жалобой к председателю областного суда.

«Мне сорок девять лет, а я уже после этих судов хожу как неживая, — говорит Нина Васильевна. — А тут еще работы нет, без денег сижу пять месяцев. Понимаете, мы с сыном в магазин ходим, только когда он стипендию в своем аграрном колледже получит или принесут помощь на потерю кормильца. Картошка, домашние заготовки — вот на чем мы живем».