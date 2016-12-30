Группа молодежи в новогодних «дедморозовских» шапках устроила флэшмоб, спев известную песню из репертуара Эдуарда Хиля.
Буквально за несколько секунд больше сорока человек выстроились в хор и под аккомпанемент гармони исполнили песню «Зима».
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Группа молодежи в новогодних «дедморозовских» шапках устроила флэшмоб, спев известную песню из репертуара Эдуарда Хиля.
Буквально за несколько секунд больше сорока человек выстроились в хор и под аккомпанемент гармони исполнили песню «Зима».
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