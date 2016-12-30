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  • Видеофакт: на жлобинском вокзале устроили новогодний флэшмоб, спев песню про «Потолок ледяной»

Видеофакт: на жлобинском вокзале устроили новогодний флэшмоб, спев песню про «Потолок ледяной»

  • 30.12.2016, 10:49, просмотры: 1248, gomel.today 1

Группа молодежи в новогодних «дедморозовских» шапках устроила флэшмоб, спев известную песню из репертуара Эдуарда Хиля.

Буквально за несколько секунд больше сорока человек выстроились в хор и под аккомпанемент гармони исполнили песню «Зима».


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Места: Жлобин (888)

Метки: Шапито (25), Область (3692)

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