Европейский союз установит пошлины на импорт бетонной арматуры (арматурных прутьев и стержней для бетона) из Беларуси, чтобы противодействовать «чрезмерно низким ценам». Информация об этом размещена в официальном журнале ЕС во вторник.

12,5%-ная пошлина на продукцию БМЗ и других белорусских производителей вступит в силу со среды.

В марте Еврокомиссия начала антидемпинговое расследование после жалобы Европейской ассоциации производителей стали Eurofer, которая выступала от имени заводов, контролирующих более 25% рынка арматуры в ЕС.

В настоящее время наибольшее внимание в расследовании было сосредоточено на Китае, где избыток производственных мощностей привел к большим объемам экспорта по низким ценам. ЕС установил импортные пошлины на арматурную сталь из Китая в начале этого года, пишет Рейтер.

Теперь в ЕС решили, что повышенные пошлины следует применить и к Беларуси, чтобы защитить собственную промышленность.

Расследование будет продолжаться еще в течение шести месяцев. Решение о постоянно действующей антидемпинговой пошлине, которая обычно вводится сроком на пять лет, должно быть принято до 20 июня.

Согласно данным официального журнала ЕС, с 2012 по 2015 годы объемы импорта из Беларуси выросли почти в три раза — до 5% рынка ЕС, в то время как цены упали примерно на 25%. В 2015 году объем импорта составил около 180 млн евро.

Собственное производство ЕС за трехлетний период снизилось на 5%.

Ранее на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ), который является крупнейшим производителем арматуры в Беларуси, заявляли, что Европейская комиссия получила ответы на все интересовавшие ее вопросы. В то же время там отметили, что за последние годы главной проблемой мировой металлургии стало значительное снижение уровня потребления металлопродукции, что привело к формированию избыточного предложения и резкому падению цен на рынке. Такие сложнейшие условия больно ударили по экономике предприятий, переведя в разряд убыточных многих еще недавних лидеров отрасли. «Граничащая с борьбой за выживание ситуация вынуждает металлургов обращаться за поддержкой к правительствам своих стран. Одним из наиболее распространенных механизмов защиты производителями своих интересов является инициирование антидемпинговых расследований с целью введения дополнительных (антидемпинговых) пошлин», отметили на БМЗ.

По данным БМЗ за 2015 год, доля ЕС в экспорте в стоимостном выражении составила почти 60%. Возможное введение антидемпинговой пошлины может негативно сказаться на и без того сложном финансовом положении жлобинского предприятия.

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