В Житковичском районе водитель на «Тойоте» хотел обогнать мотоцикл и попал в аварию

В минувшую пятницу примерно в 19.10 в Житковичском районе дорогу не поделили 19-летний водитель Toyota Picnic и 61-летний мотоциклист.

Двигаясь по дороге «Житковичи — д.Городок», молодой человек на «Тойоте» предпринял попытку обогнать мотоцикл «Хорс Моторс», однако маневр не удался, и он наехал на 61-летнего водителя, который поворачивал налево.

В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла были госпитализированы в хирургическое отделение районной больницы.