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В Житковичском районе водитель на «Тойоте» хотел обогнать мотоцикл и попал в аварию

  • 11 сентября 2017, 13:22
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В минувшую пятницу примерно в 19.10 в Житковичском районе дорогу не поделили 19-летний водитель Toyota Picnic и 61-летний мотоциклист.

Двигаясь по дороге «Житковичи — д.Городок», молодой человек на «Тойоте» предпринял попытку обогнать мотоцикл «Хорс Моторс», однако маневр не удался, и он наехал на 61-летнего водителя, который поворачивал налево.

В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла были госпитализированы в хирургическое отделение районной больницы.


gomel.today
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Места: Житковичи (308)

Метки: Авто (4384), Область (4483), Происшествия (10804)

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