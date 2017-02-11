Житель Житковичей порезал попутчика в поезде сувенирным ножом и получил за это 5 лет

В суде Лунинецкого района оглашен приговор в отношении 40-летнего жителя города Житковичи за поножовщину в пассажирском поезде, сообщила ведущий специалист суда Инна Ярмушевич.

Мужчина признан виновным в совершении преступления по п.7 ч.2 ст.147 Уголовного кодекса — умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, совершенном из хулиганских побуждений. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. «При вынесении приговора суд учел общественно опасный характер и мотивы преступления. Отягчающим обстоятельством признано состояние алкогольного опьянения зачинщика ссоры в поезде. Смягчающими обстоятельствами явились его чистосердечное раскаяние в содеянном и наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка. В целом мужчина характеризуется положительно. К уголовной ответственности он привлекается впервые», — дополнила представитель суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.

Как сообщалось, инцидент между пассажирами поезда Брест-Витебск возник в пути следования 25 октября 2016 года в районе станции Лахва Лунинецкого района. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, житель города Житковичи умышленно нанес 50-летнему жителю Полоцкого района несколько ударов сувенирным ножом в область грудной клетки. Один из ударов пятисантиметрового лезвия пришелся в область легкого. Мужчин сняли с поезда в Микашевичах. Потерпевшего с диагнозом «левосторонний пневмоторакс» госпитализировали в районную больницу. Его обидчика поместили в ИВС.

Как позже пояснил свои действия подозреваемый, ему показалось, что посторонний мужчина приставал к его несовершеннолетней дочери.