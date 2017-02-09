В Житковичском районе при разборке дома нашли рабочий ППШ

В Житковичском районе при разборе неиспользуемого домовладения был найдет пистолет-пулемет Шпагина. С заявлением о добровольной сдаче автоматического оружия обратился в милицию 25-летний житель деревни Дуброва, сообщил БелТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Игорь Гришкевич.

Несмотря на то, что автомат был без приклада, его составные части отлично сохранились и пригодны для стрельбы. Мужчина пояснил, что нашел оружие при разборке пустующего домовладения в районе лесозаготовительного пункта вблизи деревни Ветчин. В нише между стен подлежащего под снос дома и был найден ППШ, калибра 7.62 мм 1943 года выпуска.

Со стороны милиции никаких претензий и вопросов к мужчине не было, так как при добровольной сдаче оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ гражданин освобождается от уголовной и административной ответственности.

Пистолет-пулемёт калибра 7,62-мм образца 1941 года системы Шпагина (ППШ) — советское автоматическое стрелковое оружие, разработанное в 1940 году конструктором Г. С. Шпагиным под патрон 7,62×25 мм ТТ и принятое на вооружение Красной Армии 21 декабря 1940 года. ППШ наряду с ППС-43 являлся основным пистолетом-пулеметом советских вооруженных сил в Великой Отечественной войне. К середине 1960-х годов ППШ был снят с вооружения Советской Армии и постепенно полностью заменен автоматом Калашникова.