Продавцы магазина агрогородка Люденевичи Житковичского района предъявляли контролерам вместо товара пустую упаковку. Не убедившись в содержимом, проверка указывала в инвентаризационных описях наличие товарно-материальных ценностей в полном объеме.

В результате образовалась недостача на сумму более 75 тыс. рублей, рассказали TUT.BY в УСК по Гомельской области.

Когда махинация раскрылась Следственный комитет возбудил уголовное дело. Продавцы обвиняются в присвоении денежных средств и товаров в крупном размере.

Выяснилось также, что ревизоры Хойникского района заранее предупреждали продавца одного из магазинов о предстоящих проверках, помогая таким образом сокрыть хищение товарно-материальных ценностей на почти на 8,5 тыс. рублей.

— Должностные лица Буда-Кошелевского РайПО в стремлении любыми способами достичь выполнения прогнозных показателей по объему товарооборота игнорировали требования нормативных документов и инструкций. Такая организация работы стала одним из условий хищения жительницей райцентра мошенническим способом из магазина более 70 тыс. рублей, — сообщили в УСК области.

С начала 2016 года в отношении 32 работников торговых объектов РайПО региона возбуждены уголовные дела по фактам хищений путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты, служебного подлога. По уголовным делам данной категории причинен материальный ущерб на сумму свыше 100 тыс. рублей.