В Ветковском районе в лесу пропал 82-летний грибник

В Ветковском районе в деревне Светиловичи разыскивают пожилого грибника.

Несколько дней назад пенсионер пошел в лес за грибами и пропал.

Со вчерашнего дня волонтеры поисково-спасательного отряда «Симуран» ищут грибника. Пока их поиски не увенчались успехом: по прежнему требуются волонтеры на своем транспорте. Желающие оказать помощь в поисках, могут связаться с родственниками по телефону +375 (44) 666-58-88 (Валерий).



