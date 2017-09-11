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В Ветковском районе в лесу пропал 82-летний грибник

  • 11 сентября 2017, 13:51
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В Ветковском районе в деревне Светиловичи разыскивают пожилого грибника.

Несколько дней назад пенсионер пошел в лес за грибами и пропал.

Со вчерашнего дня волонтеры поисково-спасательного отряда «Симуран» ищут грибника. Пока их поиски не увенчались успехом: по прежнему требуются волонтеры на своем транспорте. Желающие оказать помощь в поисках, могут связаться с родственниками по телефону +375 (44) 666-58-88 (Валерий).



gomel.today
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Места: Ветка (254)

Метки: Происшествия (10804), Область (4483)

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