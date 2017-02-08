«Это не 90-е...» В Ветке судят бывшего следователя и бывшего милиционера

Бывший сотрудник Следственного комитета обвиняется в вымогательстве, бывший милиционер — в бездействии должностного лица.

В суде Ветковского района слушается нетипичное для тихого райцентра уголовное дело, возбужденное в отношении бывших уже сотрудников правоохранительных органов, сообщают Naviny.by.

Так, бывший сотрудник Следственного комитета Александр Масюкевич обвиняется в вымогательстве (ст. 208), а бывший милиционер Сергей Куликов — в бездействии должного лица (ст. 425). У всех участников процесса, включая свидетелей, свои версии происшествия, имевшего место быть 16 июня 2016 года.

Основываясь на показаниях свидетелей, данных в суде, и разговорах в кулуарах с потерпевшими, вырисовывается следующая картина.

Одна из частных компаний заказала у другой партию транспортеров. Однако вторая фирма заказ не выполнила и постоянно затягивала сроки. В конце концов, компания-заказчик привлекла сотрудника Следственного комитета Александра Масюкевича с целью принудить компанию-исполнителя выполнить заказ. Кроме того, по словам потерпевших, следователь угрожал представителям компании-исполнителя штрафными санкциями в виде 100 долларов за каждый день просрочки (всего — 600 долларов) и даже ударил одного из предпринимателей, сломав ему челюсть. Пострадавший мужчина написал заявление в милицию.

Вместе со следователем на месте конфликта был оперуполномоченный уголовного розыска одного из ОВД Гомеля Сергей Куликов. Ему вменяется бездействие должностного лица.

«Я вообще не причем, метрах в пятнадцати стоял»

По версии стороны, близкой к обвиняемым, действия следователя не являлись вымогательством, а попал он под уголовное преследование потому, что его 1) использовали недобросовестные «друзья», которых родственники назвали «кидалами»; 2) это была месть со стороны бывшего друга, также сотрудника правоохранительных органов; 3) это были «ментовские войны»; 4) он виноват, что по своей доброте и ввиду высокой ценности межличностных отношений решил помочь другу, который потерпел от действий неблагонадежных партнеров.

«Ни о каких ста долларах речь не шла. Его попросил друг просто съездить в Ветку и поговорить с предпринимателями, которые срывали сроки поставки транспортеров. Он ездил, разговаривал, чтобы повлиять на людей, которые никак не могли изготовить транспортеры, хотя взяли предоплату. Непонятно и про челюсть, потому что потерпевший подал заявление только через неделю, может, он в другом месте получил повреждения», — говорит один из родственников Александра Масюкевича.

Бывший милиционер Сергей Куликов говорит, что он не виноват в инкриминируемом ему бездействии, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Он дружит со следователем Александром, и тот предложил ему летним днем поехать отдохнуть и выпить пива.

«Я был после смены, уставший, согласился, поехали в Ветку. Почему туда именно — я такие вопросы не задавал. Александру нужно было заехать на это производство, я туда не заходил, стоял невдалеке, ждал его. Слышал, что был разговор на повышенных тонах, но не вмешивался. Я метрах в пятнадцати стоял от них», — отмечает Сергей.

«Его основное качество — коммуникабельность»

В суде в качестве свидетеля давал показания бывший начальник Гомельского городского отдела СК Аркадий Третьяков (сейчас он занимает иную должность в системе СК).

По его словам, Масюкевич работал ведущим инспектором группы тылового обеспечения, буквально за несколько дней до задержания был переведен на должность следователя. Но дела в производство он не успел принять, так как был задержан сотрудниками ГУБОПиК по подозрению в совершении преступления.

Бывшего подчиненного начальник охарактеризовал так: «Исполнительный сотрудник, но требующий контроля со стороны руководителя». Также он назвал Александра доброжелательным. Еще один бывший руководитель Александра высказался, что основное качество ныне обвиняемого — коммуникабельность.

Именно «коммуникабельность» и «умение разговаривать с людьми» и привели, вероятно, к знакомству следователя с представителем частного предприятия Василием Поливачом, который сейчас дает показания в суде как свидетель.

«Это был жест дружеской помощи»

Поливач работает главным энергетиком одного из частных предприятий. По его показаниям в суде, в феврале 2016 года директор предприятия дал ему задание найти фирму, которая могла бы изготовить три транспортера для новой производственной линии. Поливач связался со своим знакомым Олегом, который порекомендовал в качестве изготовителей транспортеров предпринимателей, производство которых находилось в Ветке.

Был заключен договор, сроки выполнения заказа (стоимостью около 300 миллионов белорусских рублей до деноминации) были определены в районе 10-14 дней. Исполнители получили предоплату — 50%. Но, по словам свидетеля, в оговоренные сроки транспортеры не были поставлены заказчику.

Тогда Василий Поливач отправился в Ветку на производство, но не увидел там ни готовых транспортеров, ни процесса их изготовления.

«Вторая пошла неделя, третья, а они только обещали — то подшипники не пришли, то валы еще не сделали. Сроки нарушили, и месяц прошел, а транспортеров нет. В Ветку я ездил с Олегом, потому что он в своем роде поручался за них, он же посоветовал этих ребят. А они продолжали кормить обещаниями — еще дайте два-три дня, потом еще два-три дня. Я им не верил, потому что видно, как они работали. Чтобы сделать за два дня, как они обещали, нужно было бы работать от рассвета до заката», — объяснял на суде главный энергетик.

Он был разочарован, и тогда его друг Олег предложил свести энергетика с неким Александром, который «умеет общаться с людьми, и более конкретно поговорит».

«Люди по-разному общаются. Я приеду, смотрю на всё это безобразие и терплю. А кто-то может это высказать в лицо и сказать, что так не делается, надо делать правильно, быстро и качественно», — объяснил свидетель мотив привлечение к делу сотрудника СК.

Поливач утверждает, что ни о каком вознаграждении речь не шла — это был жест дружеской помощи со стороны следователя.

«Это не удар, а поучительный подзатыльник»

Судья поинтересовался: не смущало ли представителя частной фирмы, что Масюкевич работает в Следственном комитете, и разве сотрудник правоохранительных органов может таким заниматься?

«Сотрудники правоохранительных органов имеют ряд запретов, начиная от кодекса чести, присяги и заканчивая иными документами... Вас не смущало, что вы обращаетесь к сотруднику СК с незаконной просьбой?» — спросил судья.

«Что тут незаконного, если он более правильно умеет общаться с людьми и может поставить на место? Он мог бы сделать, чтобы быстрее продвигалась работа, объяснить людям, что нужно делать правильно», — уверен свидетель.

Он утверждает, что не просил следователя применять к «проштрафившимся» предпринимателям насилие, и вообще не представлял его исполнителям как сотрудника СК. По словам Василия Поливача, приятели договорились, что Масюкевич будет выступать в конфликте как представитель директора частной фирмы, нуждающейся в транспортерах.

«Он по-дружески решил помочь. Когда мы приехали, транспортеры опять не были готовы. Дали опять им срок. Александр сказал, что будет жестко контролировать процесс завершения изготовления транспортеров. Второй раз приехали — опять одни обещания, что заказ будет готов во вторник. Александр дал им еще время в запас, до четверга. У него нервы начали сдавать уже, и он сказал о ста долларах. Но это было как спор или пари. Мужской разговор. Он сказал — чего вам бояться, если вы обещаете к четвергу исполнить заказ? Он сгоряча сказал о ста долларах», — говорил свидетель.

«Почему же у стороннего человека, который не имеет отношения к фирме и не имеет никакого денежного интереса, сдали нервы? Он что — убытки несет или что-то теряет? У вас же не сдавали нервы?» — поинтересовался судья у Василия Поливача. Тот ответил, что и у него сдают нервы, но он пьет успокоительное.

Но и в четверг, несмотря на заверения, транспортеры не были готовы. «Они опять обещали, что к концу дня сделают. И Александр во время разговора на повышенных тонах дал одному из потерпевших подзатыльник», — вспоминал свидетель.

Судья и прокурор уточняли — речь идет об ударе, потерпевший же почувствовал дискомфорт, или нет? «Потерпевший обрадовался, рассмеялся, просил — дайте ещё, чтобы я уже окончательно научился всему?» — уточнял судья.

«Это не был удар. Это был поучительный подзатыльник. Дискомфорт был бы, если бы был сильный удар. А лицо у него и до этого было грустное. И после удара веселым не стало, веселиться было нечего», — констатировал энергетик.

Судья попросил его дать оценку действиям обвиняемого — нормально ли так поступать?

«В наши годы это ненормально, это не 90-е. Тогда, если человек пообещал, то он это делал... В наше время нужно держать себя более в рамках разумного, нельзя повышать тон, поднимать руку и так далее», — высказался свидетель.

По его словам, назавтра после инцидента он узнал, что один из предпринимателей — в больнице, с травмой лица. От второго потерпевшего энергетик всё же ждал исполнения договорных обещаний, но он сказал, что рабочие боятся идти на производство, так как опасаются, что снова приедет Масюкевич и «будет беспредельничать».

«Поэтому потерпевший попросил меня, чтобы Александр больше не приезжал. Я позвонил ему и попросил, что больше ничего не надо делать, не надо ездить, а то люди боятся работать», — добавил Василий Поливач.

Через определенное время, в начале июля 2016 года, следователь Масюкевич и милиционер Куликов были задержаны.

Судебный процесс продолжится 13 февраля. Будут допрошены другие свидетели.