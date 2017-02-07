В Ветке браконьер напал на сотрудника ГАИ

В Ветке задержали организованную группу охотников-браконьеров, сообщила БелТА специалист по связям с общественностью Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси Ольга Громович.

«В Ветке задержаны охотники-нелегалы, которые давно были на подозрении у правоохранителей. Чтобы поймать эту организованную группу с поличным, госинспекторы Гомельской инспекции охраны животного и растительного мира работали вместе с коллегами из Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией и сотрудниками ГАИ. Нарушителей в разных точках поджидали три экипажа», — рассказала Ольга Громович.

Один из экипажей в 4 часа утра остановил машину подозреваемых на въезде в город. При осмотре автомобиля, в котором ехали трое гомельчан, госавтоинспектор обнаружил расчехленное ружье и сумку с мясом. «Когда нарушители поняли, что уладить вопрос не получится, перешли к агрессивным действиям. Один напал на сотрудника ГАИ, его 19-летний сын схватил оружие и попытался убежать. Дебоширов задержали подоспевшие на помощь экипажи, сейчас браконьеры находятся в следственном изоляторе», — уточнила Ольга Громович.

В лесном массиве у дороги Ветка-Светиловичи, откуда приехали нарушители, госинспекторы Гомельской МРИ нашли место добычи косули — ее мясо, скорее всего, и перевозили браконьеры. «Помимо этого, в доме задержанных найдено еще около 50 кг мяса, предположительно, лося, а также фрагменты шкуры и рога этого животного. Кроме того, в доме хранились три ружья — два из них зарегистрированы, принадлежность третьего выясняется. Возбуждено уголовное дело», — добавила Ольга Громович.