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В Светлогорском районе в санатории отравились пять детей, выпив средство от насекомых

  • 14 сентября 2017, 18:06
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Происшествие случилось 14 сентября в одном из санаториев под Светлогорском, сообщили TUT.BY источники.

Пять детей в возрасте 10−15 лет из Рогачевского района попали в больницу с отравлением.

Школьники, отдыхавшие в санатории, выпили некую жидкость. По некоторым данным, это было средство от насекомых. После чего их состояние резко ухудшилось и их госпитализировали в районную больницу. Один из источников сообщил, что двое детей находятся в тяжелом состоянии.

Подробности происшествия выясняются.


TUT.BY

Места: Светлогорск (1174), Рогачев (644)

Метки: Происшествия (10824), Область (4505)

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