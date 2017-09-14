В Светлогорском районе в санатории отравились пять детей, выпив средство от насекомых

Происшествие случилось 14 сентября в одном из санаториев под Светлогорском, сообщили TUT.BY источники.

Пять детей в возрасте 10−15 лет из Рогачевского района попали в больницу с отравлением.

Школьники, отдыхавшие в санатории, выпили некую жидкость. По некоторым данным, это было средство от насекомых. После чего их состояние резко ухудшилось и их госпитализировали в районную больницу. Один из источников сообщил, что двое детей находятся в тяжелом состоянии.

Подробности происшествия выясняются.