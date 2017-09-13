Светлогорец купил в столичном авохаусе «Шкоду» за 16 000$, а через 4 года узнал, что у машины есть другой владелец
13 сентября 2017, 15:00
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Ситуация, когда твой автомобиль, купленный на честно заработанные деньги и который принадлежит тебе вот уже 4 года, внезапно оказывается не твоим — такое представить себе трудно.Первая мысль, которая приходит в голову — автомобиль краденый. Однако, все не так просто.
Житель Светлогорска был вынужден отдать свою «Шкоду» другому человеку, потому что у его машины, почему- то, оказалось два владельца.
Один из столичных автохаусов. Вот кого обвиняет во всех своих бедах Евгений. Точнее, не сам автохаус, который является, по сути, просто комиссионным магазином, а его владельцев. Кстати, на сегодня осужденных за мошенничество, и уже отбывающих сроки наказания. И это к сожалению, далеко не редкость в нынешних реалиях.
Несколько лет назад в деле о мошенничестве одного столичного автохауса набралось полтысячи пострадавших, примерно столько же добавилось после рассмотрения деятельности еще трех подобных компаний. Но словом «потерпевшие» в судах назвали лишь тех, кто доверил комиссионкам продажу своих машин. Про тех, кто остался по другую сторону ситуации, — покупателей тех самых авто — слышно не так уж и много. А их ровно столько же, сколько продавцов.
Купить машину сегодня, как оказалось, едва ли не сложнее, чем продать. Причем пострадать в этой сделке может и покупатель, и продавец. Достаточно ослабить бдительность и поверить, что все вокруг — честные люди. А это не так. История Евгения — тому прямое доказательство. Он расстался со своей машиной, на которую копил деньги в течение пяти лет. Он не увидит денег, которые заплатил за нее, а это ни много, ни мало, 16 тысяч долларов. И никак не может понять, почему именно он отвечает за недобросовестность владельцев автохауса. Несправедливо? Еще бы...
Покупаете машину, совершаете сделку — консультируйтесь. С юристом, с сотрудником ГАИ, с опытным автолюбителем. Находите и изучайте информацию самостоятельно, благо для этого много возможностей. И всегда помните о том, что никто не застрахован от подобной ситуации.
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