«Решил ускориться и поехал, как на самокате». В Светлогорске автомобиль задел 13-летнего велосипедиста

12 сентября, около 9 вечера, жертвой наезда автомобиля едва не стал 13-летний велосипедист.

Объяснения участников этого мелкого ДТП разнятся, однако, со слов водителя Ауди, он приостановился перед пешеходным переходом, пропуская людей. В это время дорогу начал переходить мальчик с велосипедом.





На последних метрах ребенок решил ускориться и поехал на велосипеде, как на самокате. Ауди в это время уже начала движение и слегка задела велосипед.

Ребенок успел соскочить с педали и не пострадал.





Сотрудники ГАИ проводят проверку по факту, в том числе, используя записи расположенных вблизи от места ДТП камер видеонаблюдения.





Госавтоинспекция еще раз напоминает. Внимательными и осторожными на дороге должны быть все участники дорожного движения, не только водители, но и пешеходы. Соблюдение правил — гарантия безопасности.