Окнаград 13/09 - 19/09:
Епрофи 11/09 - 17/09:

«Решил ускориться и поехал, как на самокате». В Светлогорске автомобиль задел 13-летнего велосипедиста

  • 13 сентября 2017, 14:35
  • 834
  • 0



12 сентября, около 9 вечера, жертвой наезда автомобиля едва не стал 13-летний велосипедист.

Объяснения участников этого мелкого ДТП разнятся, однако, со слов водителя Ауди, он приостановился перед пешеходным переходом, пропуская людей. В это время дорогу начал переходить мальчик с велосипедом. 


На последних метрах ребенок решил ускориться и поехал на велосипеде, как на самокате. Ауди в это время уже начала движение и слегка задела велосипед. 

Ребенок успел соскочить с педали и не пострадал. 


Сотрудники ГАИ проводят проверку по факту, в том числе, используя записи расположенных вблизи от места ДТП камер видеонаблюдения.


Госавтоинспекция еще раз напоминает. Внимательными и осторожными на дороге должны быть все участники дорожного движения, не только водители, но и пешеходы. Соблюдение правил — гарантия безопасности.


Наталья Лешкевич, Ранак
KSK 13/09 - 13/09:

Места: Светлогорск (1173)

Метки: Авто (4397), Область (4499), Происшествия (10820)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


6 элемент 07/09 - 13/09:

Самое читаемое