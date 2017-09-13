«Кто не служил, я не служил?!» В Светлогорске мужчина избил собутыльников за то, что те усомнились

Собутыльники усомнились в армейском прошлом своего приятеля. Тот в ответ стал их жестоко избивать...

«В ходе совместного распития спиртных напитков в подвальном помещении одного из домов м-на Первомайский, 49-летний житель города нанес пострадавшему тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни», — рассказал ranak.by следователь по особо важным делам Василий Марушенко.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, была зафиксирована обстановка места преступления и проведен осмотр места. По словам Марушенко, конфликт начался, когда один из членов компании высказал сомнения по поводу армейской службы подозреваемого.

«Мужчина возмутился, сказал, что служил, и решил показать свою силу — нанес удары по голове и другим частям тела пострадавшего», — объясняет сотрудник РОСК.

В настоящее время в отношении 49-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 УК Беларуси «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения». Назначены соответствующие экспертизы. По словам следователя, предварительно установлено, что все участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

РОСК обращает внимание на то, что большое количество преступлений совершается именно нетрезвыми людьми и напоминает: состояние алкогольного опьянения не смягчает вину подозреваемого, а неизменно служит отягчающим фактором.