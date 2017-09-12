Почему в Светлогорске опасаются эпидемии ВИЧ/СПИДа

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией сокращает финансирование программ в Беларуси. Чем это грозит Светлогорску, где уже была вспышка ВИЧ/СПИДа, узнала DW.

Через 20 лет после вспышки ВИЧ/СПИДа в городе Светлогорске Гомельской области Беларуси международная помощь для организаций, работающих с ВИЧ-позитивными людьми и наркопотребителями, резко сократилась. Официально в 1996 и 1997 годах в среде местных наркоманов было выявлено соответственно более 700 и 400 носителей вируса иммунодефицита. Многие тогда считали, что в городе началась эпидемия. Были приняты усиленные меры по предотвращению распространения ВИЧ.

Спустя 10 лет местные власти стали говорить о том, что ситуация взята под контроль. Однако статистика ставит это утверждение под сомнение. Зональный центр гигиены и эпидемиологии выявил в Светлогорском районе в 2016 году 201 случай ВИЧ-инфекции. В отчете Ассоциации «Белсеть АНТИСПИД» на 1 марта нынешнего года из 22 649 случаев ВИЧ-инфекции, зарегистрированных в Беларуси за время наблюдения, 9701 локализованы в Гомельской области.

Почему в Светлогорске

Город Светлогорск появился на карте в 1961 году, как микрорайон для энергетиков, обслуживавших построенную здесь первую теплоэлектростанцию. Рядом возвели завод-гигант «Светлогорск-Химволокно», целлюлозно-картонный комбинат и другие предприятия. Небедная молодежь из спальных районов быстро стала жертвой наркодилеров. О ВИЧ/СПИД тогда мало кто знал, и достаточно было одного шприца, пущенного по кругу, чтобы вся страна заговорила об эпидемии. К концу 90-х Светлогорск стали называть «СПИДогорском — столицей наркомании».





Руководитель общественной организации «Альтернатива», Александр Ходанович, по его признанию, в 1996 году уже перестал принимать наркотики. Он пошел работать в пункт обмена шприцев, а с 1998 года занялся социальной реабилитацией бывших наркоманов. Практически все финансирование помощи наркозависимым и лечения ВИЧ-позитивных шло из-за границы. Но, начиная с прошлого года, говорит он, Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в партнерстве с Программой развития ООН стал сокращать помощь Беларуси.

Изначально планировалось, продолжает Ходанович, что государство постепенно должно брать на себя все большую ответственность, и в итоге все программы должны финансироваться из госбюджета. Сегодня есть закон о социальном партнерстве, но пока денег от государства общественные организации не получают.

Ситуация может повториться

Наркосцена в Светлогорске за эти годы поменялась, говорит коллега Ходановича из организации «Альтернатива» Дмитрий Шевченко, который непосредственно контактирует с наркопотребителями. Уже появилось поколение, употребляющее синтетические наркотики, которые вводятся по-прежнему внутривенно. Поэтому пункты обмена шприцев востребованы, и если Глобальный фонд их не профинансирует, то ситуация 1996 года, предрекает Шевченко, может повториться: «Шприц обмотают изолентой, будут заворачивать в тряпочку и использовать по очереди».

Публикации в белорусских СМИ о победе над наркоманией и ВИЧ в Светлогорске он считает попыткой властей успокоить население. И это оправданно, ведь светлогорчан не везде берут на работу, молодежь, опасаясь ВИЧ, склонна искать себе пару для создания семьи в других регионах, а некоторые вовсе сбежали из города.





От СПИДа в Светлогорске умерло 1500 человек, говорит Александр Ходанович, а это более 2 процентов населения 70-тысячного города. Сколько умерло от сопутствующих болезней и от передозировки наркотиков, никто не знает. Его коллеги обращают внимание на то, что в молодом городе открыли уже четвертое кладбище.

Откуда ждать помощи

Из трех стационарных пунктов обмена шприцев, работавших 20 лет, два закрылись. Им на смену пришел мобильный пункт-автобус при центре эпидемиологии. Последняя стационарная точка обслуживается общественной организацией «Позитивное движение». Ее дежурная сотрудница также посетовала на сокращение помощи от Глобального фонда.

Раньше, говорит она, для наркозависимых были определенные «плюшки» за прохождение теста на ВИЧ: кроме шприцев и презервативов, девушкам давали бесплатно предметы гигиены и витамины, а парням чай и сахар. Сегодня такой возможности больше нет, а значит нет и стимула проверяться на ВИЧ. При этом «в зависимости от ситуации с наркопоставками в городе» в день за шприцами обращается от 2 до 12 наркоманов, среди которых встречаются и новички.





Заместитель главного санитарного врача района Тамара Шевцова считает проблему наркомании в городе решенной. Главное сейчас справиться с ВИЧ, передающимся половым путем. Показатель прошлого года — 201 случай ВИЧ, она не считает эпидемией, хотя он сопоставим с 1997 годом.

Шевцова называет эту цифру результатом скрининга, начатого в 2013 году — тотального обследования на ВИЧ всех жителей района. Скрининг закончится в нынешнем декабре, обеспечив 80-процентный охват населения. На вопрос, не является ли само проведение таких мероприятий свидетельством ухудшения эпидемиологической обстановки, она не ответила. Но отметила, что врачи и не заявляли о победе над ВИЧ.

Новые проблемы Светлогорска

Член «Белорусского движения людей живущих с ВИЧ» Татьяна Журавская уверена, что количество ВИЧ-инфицированных в Светлогорске будет увеличиваться. Сегодня, говорит она, их зарегистрировано 3900 человек, но реально эту цифру нужно умножить на два. А еще дети, рожденные с ВИЧ от инфицированных родителей в 90-е годы, сейчас начали вступать в брак. Они, как правило, не предупреждают будущих супругов о своих диагнозах.

Татьяна оказалась в подобной ситуации. Она была заражена мужем, который умер от СПИДа в 2008 году. Но главное не отчаиваться, говорит она, и грамотно себя вести. Татьяна вышла замуж во второй раз, родила ребенка, и при этом ни муж, ни ребенок не являются носителями ВИЧ. Но и она упоминает об уменьшении финансирования Глобальным фондом. Раньше ее организация оказывала помощь больным, освободившимся из мест заключения, а сегодня денег на это нет, и государство не считает нужным этим заниматься.

К тому же государство умалчивает проблему распространения гепатита С, который всегда идет следом за наркоманией, — так считает лидер организации инвалидов-колясочников Юрий Ляшенко. Мужчину, который не принимал наркотики, заразили в местной больнице, а излечиться он смог лишь за границей. «Треть населения Светлогорска живет с гепатитом», — говорит Ляшенко.