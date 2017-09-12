3 дня подряд 3 разных человека находили бомбы в Светлогорском районе

За два дня в разных местах Светлогорского района обнаружили авиабомбу и миномётный снаряд.

Сейчас поступила ещё более настораживающая информация. По данным РОЧС, на протяжении трёх дней подряд, с 6 по 8 сентября в разных местах, разными людьми были обнаружены два снаряда и мина.

06.09.2017 года в 16:10 в ЦОУ Светлогорского РОЧС, от гражданина поступило сообщение о том, что на территории Светлогорского района, в 3-ёх км от деревни Виша, была обнаружена миномётная мина (предположительно времен ВОВ).

К месту обнаружения выехали оперативные группы РОВД и ОГВК. Мина была уничтожена в 16:00 на следующий день 7 сентября.

07.09.2017 года в 14:00 в ЦОУ Светлогорского РОЧС от дежурного по РОВД поступило сообщение об обнаружении снаряда недалеко от Якимовой Слободы.

Находку зафиксировал рабочий КСУП «Светлогорская овощная фабрика» при проведении сельскохозяйственных работ.

Расстояние до жилых домов составляло около 2 километров. К месту обнаружения прибыли оперативные группы РОВД и ОГВК. Эвакуация жителей не проводилась. Снаряд уничтожили через полчаса после мины — 7 сентября в 16:30.

08.09.2017 года в 14:00 стало известно об ещё одном снаряде, на этот раз находка была обнаружена в лесном массиве возле деревни Притыка.

Снаряд обнаружен местным жителем при сборе грибов. Расстояние до жилых домов около 1,5 километра. На месте работали оперативные группы РОВД и ОГВК. Эвакуация жителей не проводилась. Уничтожен 9 сентября в 15:15.

Фото носит иллюстративный характер.