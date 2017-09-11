В Светлогорском районе женщину укусила гадюка

В последние дни погода наладилась, и лесная живность повылазила из своих укрытий. Очередной жертвой гадюки стала женщина из Светлогорского района.

Женщина обратилась за медицинской помощью, где ей вовремя провели интоксикацию. На данный момент пострадавшая выписана из больницы, сообщает телеканал «Ранак».

Это не первый случай на Гомельщине на этот год. В прошлом месяце каникулы семилетней девочки, приехавшей к бабушке в Рогаческий район, были омрачены укусом гадюки. Ребенок был тут же помещен в реанимационное отделение районной больницы, а позже переведен в Гомельскую областную.