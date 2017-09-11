С начала сентября в Светлогорском районе волки дважды напали на домашний скот

В Cветлогорском районе за первую декаду сентября волки дважды нападали на домашний скот: в первом случае жертвой хищников стали три теленка на молочно-товарной ферме в Осташковичах, во втором — две овцы и коза на частном подворье в Мартыновке.

В обществе охотников и рыболовов не видят повода для беспокойства. В конце августа — начале сентября волчицы обучают младшее поколение охоте, а домашние животные для этого наиболее удобная цель, сообщает телеканал «Ранак».

При этом специалисты отмечают, что число хищников с каждым годом растет. Вероятно, это связано с миграцией волков из Полесского радиационного заповедника.