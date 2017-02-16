В Светлогорском районе пенсионер топором чуть не убил знакомого

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  • 16 февраля 2017, 10:09
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В одном из домов деревни Чернин Светлогорского района 66-летний хозяин домовладения топором ударил своего знакомого по голове.

Светлогорским районным следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство»

— Выясняются обстоятельства инцидента, будут проведены необходимые экспертизы, — коротко рассказали о происшествии в отделе информации и связи с общественностью СК Беларуси.

Места: Светлогорск (1042)

Метки: Криминал (7608), Область (3849)

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