Житель Речицы пробрался в чужой дом, чтобы украсть психотропы

7 февраля возбуждено уголовное дело в отношении безработного 46-летнего жителя Речицы, который проник в чужой дом, чтобы украсть психотропы.

14 января в деревне Якимова Слобода Светлогорского района мужчина через окно проник в дом с целью украсть «Трамадол». В ходе осмотра его квартиры в Светлогорске сотрудниками наркоконтроля были обнаружены и изъяты 10 стеклянных ампул данного препарата.

Согласно заключению эксперта жидкость массой по 2,03 грамма из 10 ампул содержат опасное психотропное вещество, разрешённое к контролируемому обороту — трамадол. Масса «Трамадола» (в пересчёте на сухой остаток) составляет по 0,06 грамма.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК Республики Беларусь (Хищение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров). Подозреваемый арестован.