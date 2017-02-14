Со страницы светлогорского школьника рассылали порно

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  • 14 февраля 2017, 12:04
  • 2019
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В милицию обратилась мама 15-летнего школьника, со страницы которого некоторое время шла рассылка текстов, ссылок и видео порнографического содержания. 

Что делать в подобных случаях ranak.by рассказал старший оперуполномоченный группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Светлогорского РОВД Евгений Козлов.

«В конце января к нам поступило заявление от жительницы Светлогорска, матери несовершеннолетнего парня, которая сообщила, что 28 января 2017 года неустановленное лицо осуществило несанкционированный доступ к аккаунту ее сына в социальной сети "ВКонтакте", — рассказывает Евгений Козлов. — Со страницы отправлены оскорбительные тексты, ссылки и видеозаписи порнографического содержания. Подобные сообщения получили 26 человек из числа друзей парня, а первое пришло матери».

Женщина обратилась в милицию. Сейчас Светлогорским РОВД проводится проверка по данному заявлению, так как действия неустановленного лица попадают под две статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь: ст. 343 «Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера» и ст. 349 «Несанкционированный доступ к компьютерной информации».


Юлия Довлетова, Ранак

Места: Светлогорск (1041)

Метки: Криминал (7599), Область (3838)

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