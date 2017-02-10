Житель Светлогорска сдал в милицию купленный им краденый перстень
- 10 февраля 2017, 16:04
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Места: Светлогорск (1039)
Метки: Происшествия (10058)
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