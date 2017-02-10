Житель Светлогорска сдал в милицию купленный им краденый перстень

В январе на железнодорожном вокзале Светлогорска мужчина приобрел у незнакомца золотой женский перстень. Через несколько дней покупатель узнал из интернета о том, что перстень был украден.

Как пишет БелТА, участник неудачной сделки сам обратился в милицию. По его словам, неизвестный продавец объяснил причину продажи золотого украшения нехваткой денег на билет. За перстень весом почти 5,5 грамм сторговались на 40 рублях.

По прошествии нескольких дней мужчина прочитал на одном из сетевых ресурсов, что привокзальный продавец задержан по подозрению в совершении кражи того самого золотого кольца из квартиры своего знакомого в поселке Сосновый бор. Быть причастным к преступлению житель Светлогорска не захотел и вернул перстень.