В Светлогорске мужчина нацарапал нецензурные слова на машине друга, к которому ушла его жена

Житель Светлогорска помял машину соперника и нацарапал на ней нецензурные слова. Ущерб составил порядка 900 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел еще в конце ноября 2016 года, но только 30 января, когда появились результаты экспертизы, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 218 УК Беларуси «Умышленные уничтожение либо повреждение имущества».



«Предыстория этого дела следующая: жили муж и жена, и был у них друг семьи — свидетель со свадьбы, — рассказывает ranak.by следователь Светлогорского РОСК Евгений Евстратенко. — Супруги поругались, и каждый из них жаловался свидетелю друг на друга. Через некоторое время поездки с другом семьи на кофе привели к тому, что жена ушла от мужа».



По словам следователя, супруги еще не развелись, но женщина уже ушла жить к тому самому свидетелю.



«Ночью, с 27 на 28 ноября 2016 года, брошенный муж приехал к дому соперника в микрорайон Березина, однако дверь квартиры ему никто не открыл, — говорит Евстратенко. — Тогда он вышел во двор и стал громить машину бывшего друга: прыгал, бил, мял. Затем ушел домой, но утром вернулся, решив, что содеянного мало. Во второй раз мужчина нацарапал на машине несколько матерных слов. Владелец автомобиля "Хонда" обратился в милицию».



Провели экспертизу: поврежденные капот, переднее и заднее левые крылья, декоративная накладка на крышке багажника были оценены более чем в 900 рублей, что является значительным ущербом и влечет за собой возбуждение уголовного дела.



Теперь обиженному 25-летнему мужу грозит наказание от общественных работ до двух лет ограничения свободы. К слову, в момент совершения преступления мужчина, скорее всего, был трезв.